По делу Майдана проведут следственный эксперимент

В центре Киева правоохранители проведут следственный эксперимент по расстрелам на Майдане. Фото: открытые источники

Генеральная прокуратура со вторника, 17 июля, начинает следственный эксперимент в центре Киева в рамках расследования дел Майдана. Он продлится месяц.

Об этом сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет "Інтерфакс-Україна"

"С сегодняшнего дня начинается следственный эксперимент. Три месяца - это максимальный срок с учётом всяких неожиданностей. Следователи, судебные эксперты проговаривали порядок проведения следственных действий, планировали в течение месяца завершить", - рассказал он.

Памятник и крест героям Небесной сотни временно перенесут в связи со следственными действиями на том месте.

Горбатюк призвал общество не воспринимать это критично.

"Это исключительно временно для проведения следственных действий именно на той площадке, на том "пятачке", где погибли протестующие", - уточнил он.

В ходе эксперимента улицы на несколько часов окружат.

Также создаётся 3D модель по Институтской, что позволит сократить длительность следственных действий.

Горбатюк обратился к адвокатам подозреваемых.

"Если есть какие-то ходатайства относительно проведения дополнительных следственных действий, дополнительного осмотра места событий, дополнительных следственных экспериментов на месте события, просьба в это время - в течение трёх месяцев - обращаться к следователю, прокурору, чтобы провести эти действия и в дальнейшем не было манипуляций, что кто-то пытался препятствовать установлению истины", - сказал он.

Начальник следственного управления также не исключил возможность участия подозреваемых "беркутовцев" в следственном эксперименте.

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Ранее Сергей Горбатюк заявлял, что руководство Генеральной прокуратуры пытается незаконно влиять на расследование преступлений на Майдане. Он считает, что реорганизация его департамента фактически происходит тайно.