По 207-му округу Черниговской области побеждает Рыбаков

Центризбирком объявил предполагаемых победителей по одномандатных округах Черниговской области на внеочередных парламентских выборах.

Соответствующие цифры появились на сайте ЦИК.

В одномандатных округах Черниговщины ситуация выглядит так:

По 205 округу уверенно лидирует Олег Семинский, по 206-м – Антон Поляков. Интересным оказался округ № 207. По данным ЦИК (по состоянию на 19:00) победа здесь светит самовыдвиженцу Игорю Рыбакову.

Согласно данным экзит-пола, который проводили в 207 округе, Игорь Рыбаков побеждает с показателем 27,9% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба социологической компании Socio Tendence.

Вторым идет Максим Зуев с показателем 25,4% и на третьем месте – бывший народный депутат от этого округа Анатолий Евлахов (21,3% голосов).

В 208 округе победу уверенно с колоссальным отрывом получает самовыдвиженец Валерий Давиденко. На втором месте – Антон Панченко.

В 209 округе с небольшим отрывом лидирует Валерий Зуб. На втором месте – Александр Кодола.

Тройка лидеров в 210 округе – Борис Приходько, Сергей Коровченко и Дмитрий Пахомов.