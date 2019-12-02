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понедельник, 02 декабря 2019 14:50

"По $ 75 тыс. на идею" - правительство зовет стартаперов

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&quot;По $ 75 тыс. на идею&quot; - правительство зовет стартаперов
Правительство зовет разработчиков развивать экономику.

С сегодняшнего дня Кабинет министров будет поддерживать стартапы. Украинцев зовут реализовать свои интеллектуальные разработки и подавать заявки.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник.

"В Украине огромное количество предпринимателей. Смелых людей, которые готовы делать свое дело, создавать рабочие места, платить налоги. Но им не хватает ресурсов. Кредиты очень дорогие", - сказал глава правительства.

По словам Гончарука, государство будет поддерживать стартапы - разработки, исследования.

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"Это первый шаг для создания инфраструктуры. Понимаем, его недостаточно. Есть много работы в защите интеллектуальной собственности. В Украине все меняется. Меняем подходы в работе с молодыми, креативными, которые готовы работать в Украине.

Будем поддерживать стартапы, которые готовы регистрироваться в Украине. Хотим, чтобы таких крутых команд, продуктов как Grammarly, GitLab, которые на самом деле создаются украинцами, становилось в Украине больше. Чтобы в ближайшее время возникли украинские "единороги". Это сделает нашу экономику более инновационной, станет драйвером ее развития", - заявил премьер.

Гончарук сообщил, что размер фонда для поддержки стартапов увеличили.

"Сейчас он составит 440 миллионов. Это не астрономическая цифра. Которая позволяет выдавать в руки максимум до 75 тысяч долларов в одну команду, один стартап. Но это уже огромный шаг вперед", - заявил премьер.

Фонд финансирует почти все направления, за исключением - азартных игр, производства опасных веществ, алкоголя и табака, военных и ядерных технологий.

Заявку можно подать ЗДЕСЬ

Сайт и приложение в смартфоне "Дія" заработают в декабре. Там будут цифровые документы, права, техпаспорт, и еще несколько документов, но это пока сюрприз. Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Дата
02
декабря

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