"Пленки Тупицкого": как глава КСУ вляпался в судейскую коррупцию

Вероятно, Тупицкий вместе с Татьковым оформил на подставное лицо долю в предприятии в Донецкой области. Фото: ccu.gov.ua

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив ее на доверенное лицо.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По данным "Схемы", уже после назначения в КСУ Тупицкий пытался уговорить свидетеля отказаться от показаний правоохранителям и изъявлял желание получить денежное вознаграждение за урегулирование давнего корпоративного конфликта. Журналисты обнародовали запись разговора Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером, сопоставив его с событиями того времени.

Упомянутую запись в октябре 2018 года, сделали сотрудники СБУ для следователей Генпрокуратуры, которые расследовали уголовное производство в отношении Виктора Татькова - одиозного экс-головы Высшего хозяйственного суда Украины, который находится в розыске.

Тупицкий тогда занимал должность заместителя председателя Конституционного суда. Он пригласил на беседу в кафе у КСУ донецкого бизнесмена Дрегера, который уже сотрудничал со следствием и пришел на встречу с записывающим устройством.



Судя по записи, Тупицкий пытался убедить бизнесмена не давать показания о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

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Авторы материала утверждают, что Тупицкий тоже мог получить долю в предприятии и оформил ее на доверенное лицо. С 2009 года миноритарным совладельцем завода стал Борис Румак.

"С помощью реестра доверенностей "Схемы" обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим авто", - говорится в сюжете.

Узнав, что Дрегер согласился сотрудничать со следствием и дать показания об обстоятельствах утраты им завода, которым завладел Татьков, Тупицкий предупредил бизнесмена о негативных последствиях.

"Этой х**ней заниматься не стоит. Хотя бы вот лично по мне не стоит, потому что она ничем не закончится. Закончится только сильно заостренными отношениями", - говорил Тупицкий.

Он также заявлял о готовности организовать встречу Дрегера с Татьковым в Австрии за вознаграждение.

"Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чая и пообщаться. Считали бы вы нужным вместе с ним или отдельно дать мне какую-то копейку за участие в этих делах - наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я когда-то стоял внутри этого вопроса?", - сказал судья.

"Схемы" выяснили, что на момент встречи Дрегер уже дал показания ГПУ о роли Татькова в завладении его заводом. И судьи-беглецу выписали еще одну подозрение.

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По мере того, как дело Татькова распределяли на отдельные эпизоды, материалы "прослушки" мигрировали между различными правоохранительными органами. С ГПУ их передали НАБУ, затем, в ноябре 2020 года, в Государственное бюро расследований. Сейчас ГБР, по данным журналистов, расследует производство в отношении Тупицкого.

"Но если следователи ГБР захотят привлечь председателя Конституционного суда к ответственности, препятствием может стать его судейский иммунитет. И решение судьбы судьи - объявлять ему подозрение или нет - будет находиться в руках одного человека, генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой", - отмечают журналисты.

Обратили внимание они и на другие фрагменты разговора - рассказы Тупицкого о его судейском опыте и цели. В частности, он негативно отзывался о своей работе в Днепропетровском апелляционном суде.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на "подс*се". Потому что Днепропетровск - там только такие реестры. И х*р копейку кто дает. Все идет вверх и уже там все эти реестры сводятся. Я не очень был доволен этой ситуацией. Конечно же, когда Овчаренко (бывший председатель КСУ Вячеслав Овчаренко, - Gazeta.ua) мне предложил перейти в Конституционный суд - мне особенно нечего было терять. Зато судьба сыграла другую - хорошую вещь", - рассказывал он.

Тупицкий также поделился информацией о привилегиях, которые дает статус судьи КСУ.

"Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал защищенным по состоянию на сейчас. Чтобы нас привлечь к чему-то, нужно что? Двенадцать голосов судей КСУ с вызовом генпрокурора. И с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали", - объяснял судья.

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Тупицкий также рассказывал о планах Татькова, который скрывается от следственных органов в Австрии.

"В Виктора Ивановича в планах может быть только заплатить "бабки" и пойти на дно. Ну кто возьмет его в систему правосудия, это надо переворот какой-то делать. Даже, допустим, пришел бы к власти "Оппозиционный блок" ... Но ему после этой истории ... И с возрастом ... А вот в народные депутаты - как раз годится, причем возраст не ограничен. "Бабло" заплатил - и ты уже со значком и в парламенте", - говорил Тупицкий.

Владислав Дрегер подтвердил "Схемам", что в 2018 году встречался с Тупицким, и он пытался убедить его не свидетельствовать против него и Татькова. В детали бизнесмен вдаваться не стал, сославшись на тайну следствия.

"Схемы" также получили из КСУ письменный ответ на журналистский запрос, в котором сказано, что Тупицкий дал показания ГПУ в рамках уголовного производства и ему "неизвестно о результатах расследования". Сообщать подробности глава КСУ отказался, чтобы "не разглашать сведения досудебного расследования".

В 1993-2010 годах Александр Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах - возглавлял этот суд. С 2010 по 2013 годы - работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, впоследствии занимал должности председателей в двух последних. В 2013 году Тупицкий стал судьей Конституционного суда, через пять лет - заместителем председателя КСУ. В 2019-м Тупицкого избрали председателем КСУ.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Поэтому Владимир Зеленский срочно созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозе национальной безопасности. В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, которые делали скандальное представление в КСУ.