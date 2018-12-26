Платформа обратилась за помощью к России - Бортник

Политолог Руслан Бортник считает, что еще не понятно, как и на кого сыграет попадания в список санкций РФ. Фото: novostimira.com.ua

"Давняя украинская традиция приглашать для решения внутренних конфликтов внешних "арбитров" - варягов, татар, поляков, шведов, россиян, американцев – продолжается".

Об этом на своей странице в ФБ пишет политолог Руслан Бортник, комментируя новый санкционный список РФ.

"Если БПП и НФ, президент и олигархи используют американцев, то на другом фланге после раскола ОБ и конфликта между "ахметовской" и "ЗаЖизневской" частями этой политической силы в российском санкционном списке появились "ахметовци" - Новинский, Колесников, Вилкул, другие и ранее отошедший Мураев. Эта сумасшедшая традиция исторически уже стоила Украине многократно независимости и кровопролития, а сейчас - эффективной оппозиции и, возможно, будущего для страны в следующем политическом цикле", - отмечает эксперт.

При уровне негативного отношения к РФ в Украине в 50-70%, ещё не понятно, как и на кого попадание в санкционный список сыграет, считает он.