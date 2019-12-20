Планируют уволить прокуроров и следователей, которые занимались делами Майдана

С Генеральной прокуратуры могут уволить следователей и прокуроров. Фото: dt.ua

23 декабря планируют уволить с Генеральной прокуратуры следователей и прокуроров, которые занимались делами Майдана.

Об этом сообщила адвокат по делам Майдана Евгения Закревская, пишет hromadske

"Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по делам Майдана с ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить расследование дел Майдана ", - сообщила Закревская.

"У меня в департаменте не прошли аттестацию пять прокуроров. Не прошли 3 этап аттестации. Когда их будут увольнять я не знаю ", - прокомментировал начальник Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктор Мисяк.

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