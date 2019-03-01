Пинчук заплатил Трампу за выступление на его форуме с уклонением от налогов

Онлайн-выступление Трампа на форуме Пинчука. Фото: Kyiv Post

Дональд Трамп лично указал, чтобы плату за его выступление украинский бизнесмен Виктор Пинчук перечислил с уклонением от налогообложения.

Об этом сообщил бывший адвокат президента США Майкл Коэн во время слушаний в Конгрессе США 27 февраля, передает "Голос Америки".

Президент США дал указание юристу, чтобы Пинчук перевел $150 тыс. на счет благотворительной организации вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление. Это была плата за 15-минутое онлайн-выступление Трампа на экономической конференции 2015 года.

"Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги", - ответил Коэн на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.

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27 февраля бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал публичные показания перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США. Он заявил, что президент лгал американскому обществу. И что он имеет прямые доказательства того, что Трамп или его кампания вступили в сговор с Кремлем, чтобы повлиять на президентские выборы в США 2016 года.