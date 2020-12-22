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вторник, 22 декабря 2020 14:22

Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже

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Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже
Philip Morris International подал против Украины иск о двустороннем инвестиционном арбитраже. Фото: pixabay.com

Производитель табачных изделий Philip Morris International подал против Украины иск о двустороннем инвестиционном арбитраже из-за решения АМКУ оштрафовать оптового дистрибьютора "Тедис".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение Антимонопольного комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", - сказал гендиректор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

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АМКУ оштрафовал 4 производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина" на 6,5 млрд грн в октябре прошлого года. С тех пор продолжаются судебные споры. В Минэкономики считают, что они грозят Украине потерей поступлений в бюджет.
С осени 2019 года идут судебные разбирательства по делам табачных производителей с АМКУ из-за миллиардного штрафа.

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