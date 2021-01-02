Первым зарубежным визитом новой руководительницы ОБСЕ будет поездка в Украину

Новая руководительница ОБСЕ в первую очередь прибудет в Украину. Фото: Украинская правда

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), свой первый в новом качестве зарубежный визит совершит в Украину.

"Ожидаем Анн Линде в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины", - сообщила в Фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Отдельные надежды МИД возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы, и во время визита планируется детально обсудить практические аспекты.

"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесное сотрудничество в этом новом для наших стран формате в 2021 году", - отметила Джапаров.

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1 января Швеция взяла на себя годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2020 году Организацию возглавляла Албания. В 2022 году Швеция передаст эстафету Польши.