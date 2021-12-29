Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук

Олег Рыбачук: "Служба безопасности должна работать по новому закону, а имеет раздутые полномочия и выполняет политические прихоти президента". Фото: Тарас Подолян

Олигархические кланы в Украине получили на собственный откуп целые сектора экономики. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал Олег Рыбачук, глава общественной организации "Центр совместных действий".

"Это энергетика, руда, транспортировка газа. Мир для такого давно выработал правила. Антимонопольные комитеты внимательно следят за ними. Когда Microsoft разросся, его поделили на три компании, чтобы не было более 30 процентов влияния на экономику. А у нас Ринат Ахметов контролирует 70 процентов рынка энергетики и добычи угля. Нужна эффективная работа Антимонопольного комитета, антикоррупционных органов, СБУ. Служба безопасности должна работать по новому закону, а имеет раздутые полномочия и выполняет политические прихоти президента", - отметил Рыбачук.

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Он считает, что в результате преследования олигархов президент Владимир Зеленский надеется, что его слово будет определяющим.

"Речь идет о лояльности к нему олигархических групп. Но это точно не попытка установить равные правила игры или сделать богатых украинцев законопослушными. Первопричина всей нынешней "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев. Президент себе нравится. У него непомерно раздутое эго. Терпеть не может критики. Все, кто с ним работал, говорят: лучше не возражать, какую бы глупость ни делал. Зеленский и его команда хотят приглушить, прижать, заставить владельцев медиабизнеса быть льстивыми, и тогда у них не будет проблем с правоохранительными органами. В США тоже есть разные каналы и на них идет не меньшая "рубка". Из-за таких информационных дискуссий рождается истина", - добавил он.

По его словам, пока рейтинг Зеленского был высок, олигархические каналы самоцензурировались.

"Были нейтральнее, приглашали "Слуг народа", пытались не трогать президента. Но сейчас чуть ли не каждый день видим информационные взрывы. Каналы развернули свою артиллерию: на ток-шоу выходят преимущественно критики Зеленского", – подчеркнул Рыбачук.

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.