 
Ексклюзивы
1/5
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 27
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
Просмотров: 477
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2925
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 720
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1746
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1125
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1476
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 468
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
30
5
6
4
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Видео
Все видео
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
1 Просмотров: 540
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1557
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 972
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1899
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 297
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 09:30

Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук

  Комментировать
Первопричина &quot;антиолигархической войны&quot; - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Олег Рыбачук: "Служба безопасности должна работать по новому закону, а имеет раздутые полномочия и выполняет политические прихоти президента". Фото: Тарас Подолян

Олигархические кланы в Украине получили на собственный откуп целые сектора экономики. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал Олег Рыбачук, глава общественной организации "Центр совместных действий".

"Это энергетика, руда, транспортировка газа. Мир для такого давно выработал правила. Антимонопольные комитеты внимательно следят за ними. Когда Microsoft разросся, его поделили на три компании, чтобы не было более 30 процентов влияния на экономику. А у нас Ринат Ахметов контролирует 70 процентов рынка энергетики и добычи угля. Нужна эффективная работа Антимонопольного комитета, антикоррупционных органов, СБУ. Служба безопасности должна работать по новому закону, а имеет раздутые полномочия и выполняет политические прихоти президента", - отметил Рыбачук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом

Он считает, что в результате преследования олигархов президент Владимир Зеленский надеется, что его слово будет определяющим.

"Речь идет о лояльности к нему олигархических групп. Но это точно не попытка установить равные правила игры или сделать богатых украинцев законопослушными. Первопричина всей нынешней "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев. Президент себе нравится. У него непомерно раздутое эго. Терпеть не может критики. Все, кто с ним работал, говорят: лучше не возражать, какую бы глупость ни делал. Зеленский и его команда хотят приглушить, прижать, заставить владельцев медиабизнеса быть льстивыми, и тогда у них не будет проблем с правоохранительными органами. В США тоже есть разные каналы и на них идет не меньшая "рубка". Из-за таких информационных дискуссий рождается истина", - добавил он.

По его словам, пока рейтинг Зеленского был высок, олигархические каналы самоцензурировались.

"Были нейтральнее, приглашали "Слуг народа", пытались не трогать президента. Но сейчас чуть ли не каждый день видим информационные взрывы. Каналы развернули свою артиллерию: на ток-шоу выходят преимущественно критики Зеленского", – подчеркнул Рыбачук.

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская Просмотров: 2286
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный 4 Просмотров: 6408
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк 1 Просмотров: 4068
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов 3 Просмотров: 3096
Сейчас вы читаете новость «Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 49835
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 13788
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 Просмотров: 8667
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 8640
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью Просмотров: 8505
Политика
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
 1 Просмотров: 540
Саакашвили вернули из госпиталя в тюрьму: он сделал заявление
Саакашвили вернули из госпиталя в тюрьму: он сделал заявление Просмотров: 441
Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики
Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики Просмотров: 243
В СНБО хватит голосов, чтобы ввести санкции против Порошенко – Данилов
В СНБО хватит голосов, чтобы ввести санкции против Порошенко – Данилов Просмотров: 288
Байден и Путин поговорили второй раз через месяц: главные темы разговора
Байден и Путин поговорили второй раз через месяц: главные темы разговора Просмотров: 900
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
3
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
1
Зеленский и Коломойский зомбируют украинцев "русскомирным" шлаком - нардеп
Голосов: 884
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть