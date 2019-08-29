Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн

Верховная Рада ІХ созыва собралась на первое пленарное заседание.
Работу избранники начали с задержкой - в 13:17. В зале зарегистрировались 405 народных депутатов. В президиуме председательствует руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.
Самый старший парламентарий этого созыва Юлий Иоффе сказал вступительное слово, после чего в зале прозвучал гимн Украины.
На нем планируют решить рекордное количество вопросов - около 100.
Работу начнут с избрания руководства парламента, принятия повестки дня сессии и формирования депутатских фракций.
Планируют отменить депутатскую неприкосновенность. Также назначить нового премьер-министра и состав Кабинета министров, генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины.
Среди прочего, парламентарии заслушают послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.
Депутатов "Слуги народа" предупредили, что заседание затянется на всю ночь.
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Утром состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.
Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.
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