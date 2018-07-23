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понедельник, 23 июля 2018 17:51

Первая жертва борьбы с контрабандой: руководитель Гослесагентства ушел на больничный

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Первая жертва борьбы с контрабандой: руководитель Гослесагентства ушел на больничный
И.о. председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь ушел на больничный.

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь ушел на больничный. Об этом сообщил представитель экспертного сообщества, который сотрудничает с Гослесагентством по ряду программ. "Мы выяснили это случайно, когда пытались назначить встречу", – сказал он. Он предположил, что это может быть связано не с реальным ухудшением здоровья руководителя, а является "политической реакцией" на широко развернутую правительством кампанию по борьбе с контрабандой леса, которая включает в том числе и проверку лесхозов Госаудитслужбой.

В приемной Владимира Бондаря iAgro подтвердили, что с 23 июля он находится на больничном. Как долго руководитель ведомства будет отсутствовать на рабочем месте – неизвестно.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале полномасштабной кампании по борьбе с контрабандой из Украины леса-кругляка. В частности, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Госгеокадастру и Госаудитслужбе было поручено проверить все государственные лесхозы. "Нужно провести тщательные проверки всех лесхозов страны, найти конкретные данные по накладным: кто их подписывал, кто отгружал лес, какой таможенник какой таможни оформлял, через какие пункты пропуска проходила эта контрабанда", – сказал премьер.

Несколько ранее опрошенные iAgro эксперты акцентировали внимание на непрозрачности отечественного законодательства, регламентирующего лесозаготовку и продажу древесины. Так, юрист Андрей Заблоцкий подчеркнул, что в Украине есть разные толкования понятия "древесина", и эти разные толкования содержатся в разных нормативных актах государственных органов. Например, топливная древесина регламентируется как кругляк до 2 м длиной, и это уже не считается деловой древесиной.

А экономист Алексей Кущ добавил, что до введения моратория на экспорт леса-кругляка из Украины разница в статистике по его экспорту от Украины и Евросоюза значительно отличалась – по данным Украины экспорт мог составлять 800 тыс. тонн, а по данным Евросоюза – 1,2 млн тонн. "А в прошлом году, когда у нас уже действовал мораторий, согласно данным европейской статистики, из Украины было ввезено 500 тыс. тонн леса-кругляка. Потому что на выходе из Украины древесина оформляется как топливная, а на входе в ЕС – как промышленная", -– уточнил эксперт.

Справка

Мораторий на экспорт леса-кругляка заработал по всем породам древесины с 1 января 2017 года. При этом всего за месяц – с 1 по 30 июня – за пределы Украины было отправлено почти 1 тыс. вагонов с лесом.

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2018 года возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн. За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых почти 660 тыс. тонн – в страны ЕС. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства. По итогам минувшего года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.

znaj.ua
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