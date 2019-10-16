Перезапуск судебной реформы и наказание для депутатов-прогульщиков: что сегодня делать в Раде

Также в ВР планируют рассмотреть экономический блок вопросов и ратификации международных соглашений. Фото: "Укринформ".

Верховная Рада в среду планирует принять закон о наказании депутатов за прогулы пленарных заседаний и непосещение комитетова, а также перезапустить судебную реформу.

Начать заседание депутаты планируют по завершению рассмотрения поправок к законопроекту №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Документ предусматривает сокращение состава Верховного суда до 100 судей и уменьшение количества членов Высшей квалификационной комиссии судей с 16 до 12 членов, передает "Укринформ".

Вторым будут рассматривать законопроект №1035-2 "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины ". Он предусматривает лишение парламентариев заработной платы в случае пропуска ими более 30% голосований при принятии решений ВР или более 50% заседаний комитетов, членами которых они были избраны.

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Также намерены ввести электронный документооборот в парламенте, приняв во втором чтении законопроект №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

Второе чтение в Раде должен пройти законопроект 0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)". Он предусматривает создание полноценного сержантского корпуса в ВСУ.

Кроме того, в Раде предполагается рассмотрение экономической стороны вопроса и ратификации международных соглашений.

В Кабинете министров есть несколько идей о введении двойного гражданства. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.