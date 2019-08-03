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суббота, 03 августа 2019 12:28

Пересчет голосов в Бродах: объявили неожиданные результаты

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Пересчет голосов в Бродах: объявили неожиданные результаты
Бондарь победил кандидата от "Слуги народа" с разницей в 86 голосов. ФОТО: inlviv.in.ua

Пересчет голосов в 119 избирательном округе районного центра Броды на Львовщине подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Об этом сообщил нардеп 8-го созыва Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам", – отметил он.

Пересчитывали голоса на 6-и участках округа. Сделать это комиссию обязал суд.

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Кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь одержал победу на досрочных парламентских выборах в 119 округе на Львовщине, обойдя кандидата от "Слуги народа" на 86 голосов. 28 июля Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на тех участках, где большее количество голосов получил Бондарь.

facebook.com
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