"Перепутал 1 апреля и 1 марта" - у Порошенко опровергли информацию Гриценко

Олег Медведев предложил Гриценко продать его билборды. Фото: nv.ua

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко не снимал бронь на билборды на второй тур выборов и готов выкупить рекламные места у Анатолия Гриценко, который запустил такую ​​информацию.

Об этом на брифинге сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Хочу опровергнуть информацию "самого честного" кандидата, который сегодня заявил о том, что якобы штаб Порошенко снял бронь с избирательных плоскостей после 1 апреля. Очевидно, кандидат перепутал 1 апреля и 1 марта и решил пошутить уже сегодня. Эта информация не соответствует действительности. Наш штаб готов у этого кандидата выкупить все его рекламные плоскости. Они ему точно не нужны будут после 1 апреля, а нам очень пригодятся, чтобы победить во втором туре команду Коломойского-Зеленского", - сказал Медведев.

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что штаб его оппонента Петра Порошенко отменил предварительно забронированную наружную рекламу на апрель. В подтверждение этих слов он продемонстрировал электронное письмо якобы от штаба Порошенко, где не видно ни отправителя, ни адресата.