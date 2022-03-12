Подоляк указал в сообщении руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Вероятно, он участвует в переговорах. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Переговоры украинской и российской делегаций продолжаются в видеоформате. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - написал в сообщении Подоляк.

В сообщении Подоляк указал руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Вероятно, он участвует в переговорах.

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7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии. Есть положительные сдвиги, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. В состав украинской делегации входят председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.