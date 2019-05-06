Перед вылетом из страны Труханову передали материалы его дела

Детективы Национального антикоррупционного бюро передали мэру Одессы Геннадию Труханову материалы дела о недостоверной информации в его декларациях.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Автор: НАБУ

В декларациях 2015-го и 2016-го не были указаны квартира, 2 паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость. Также не были официально внесены 2 машины, доли в различных субъектах хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

В общем в декларацию 2015-го мэр Одессы не внес данные на сумму 32,48 млн грн, 2016-го — 18,81 млн грн.

Документы для ознакомления Труханову передали 3 мая. После этого детективы составят обвинительный акт и направят его в суд.

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3 мая Геннадий Труханов подписал распоряжение о своей служебной командировке в итальянский город Генуя. Там пробудет до 8 мая.