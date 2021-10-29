Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения

Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным. Фото: @ssu.kharkiv

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические и контрдиверсионные учения в Харьковской области. Они состоятся с 29 октября по 3 ноября, сообщили в ведомстве.

Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах.

Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным", - заявила СБУ.

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Жителей и гостей Харькова и области просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учеб будут ограничительные мероприятия на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На промежуточных выборах в Верховную Раду и выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, будут работать 8500 правоохранителей.