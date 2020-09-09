Перед выборами против Развадовского развернули кампанию "черного пиара" - СМИ

Против Виктора Развадовского распускают лживые сплетни на Житомирщине

Против председателя Житомирского отделения партии "За майбутнє" Виктора Развадовского развернули кампанию "черного пиара". Как пишет сайт "Твой Романов", Развадовского пытаются привязать к закупке автомобиля "скорой помощи" для Миропольской ОТГ. Хотя тогда еще народный депутат Развадовский даже теоретически не мог быть причастным к тендерным закупкам. Об этом говорится в материале "Запахло выборами: Почему на Романовщине распространяют слухи о Викторе Развадовском".

Автор статьи отмечает, что Виктор Развадовский, будучи народным депутатом, только направлял запросы о выделении средств на покупку авто в разные инстанции, начиная от Минздрава, заканчивая местными органами самоуправления. И к тендерным процедурам не имеет никакого отношения. Это также подтверждает и следователь, который ведет дело.

"На данный момент по делу основные подозреваемые - это голова Миропольской поселкового совета, что объясняется его должности, и представители ООО "ДУАЦ" (победитель аукциона, - ред.). Других фигурантов по этому делу, которые могли бы проходить в качестве подозреваемых, следствием не установлено. Развадовский Виктор Иосифович не имел и не мог иметь никакого отношения к проведению тендерных процедур и распоряжению средствами, которые были выделены на покупку автомобиля. Это не предусмотрено законодательством", - заявил в комментарии изданию следователь.

В Романове, как пишет автор статьи, убеждены, что старое дело перед выборами подняли оппоненты Развадовского, который в этом районе является самым популярным политиком. Романовский район входит в 67 избирательного округа, от которого Развадовский был народным депутатом.