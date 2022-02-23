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среда, 23 февраля 2022 16:46

Перед введением чрезвычайного положения Раду "заминировали"

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Перед введением чрезвычайного положения Раду &quot;заминировали&quot;
Сообщение оказалось фейком. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Верховную Раду "заминировали", в помещение никого не пускали.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Руслана Стефанчука, пишут "Факти".

Сообщение о "минировании" поступило около 15:00. Здание парламента проверяли.

Впоследствии обнаружили, что сообщение было ложным.

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Тем временем ряд государственных сайтов не работают.

В 17:30 парламент должен собраться на внеочередное заседание, на котором рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения.

Совет национальной безопасности и обороны будет просить парламент ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧС предлагают - на 30 дней.

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Дата
23
февраля

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