Перед инаугурацией в Раде заслушают министров

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Сегодня в парламенте состоится час вопросов к правительству.

В зале зарегистрировались 343 народных депутата.

В повестке дня стоит три документа. Парламентарии планируют в первом чтении рассмотреть проекты законов относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий, а также относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Третьим к рассмотрению подготовили проект постановления об изменениях по назначению именных стипендий Верховной Рады для самых талантливых молодых ученых.

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В понедельник, 20 мая, состоится торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги на верность украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Инаугурацию назначили на 10:00.