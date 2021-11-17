Перед голосованием закона о столице "слуги" должны вспомнить о судьбе Януковича

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Контроль над столицей очень важен для президента Владимира Зеленского, если он пойдет на второй президентский срок. Поэтому власть не собирается ни перед чем останавливаться для незаконного захвата Киева.

Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

"Киев остается последним форпостом, неподконтрольным Зеленскому и его ближайшему окружению, монополизировавшим всю власть в стране (законодательную, исполнительную, судебную) в своих политических и коррупционных целях. Особенно важен для Зеленского контроль за столицей в случае его желания пойти на второй президентский срок. Слишком уж хочется использовать многомиллиардный киевский бюджет для личного обогащения (заметили же, что в Киеве нет до сих пор "Большой стройки") и для будущей избирательной кампании. Слишком уж опасен мэр Кличко как потенциальный конкурент на парламентских и президентских выборах", - заявил Корнейчук.

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Он подчеркнул: власть не собирается ни перед чем останавливаться. Не сумев получить контроль над столицей законными методами, во время выборов, Банковая скомандовала своим депутатам принять как можно скорее закон о столице. Но этим законом может быть уничтожено все местное самоуправление в Украине.

"Речь сейчас идет не просто о войне Зеленского с Кличко. А о желании президента уничтожить остатки местного самоуправления в стране, которое, как показали местные выборы, является в разы популярнее, чем "Слуга народа". Война Зеленского с Кличко – это окончательное создание диктаторского "зеленого режима", который планомерно устанавливается с 2019 года. Война Зеленского с Кличко – это война Зеленского против киевлян, которые не боятся показывать, что они против этой неадекватной власти", - отметил политолог.

Он напомнил, что подобную технологию захвата Киева использовал в свое время Янукович.

"Чем закончилось - известно. "Елкой" на Майдане. И можно прогнозировать одно: даже если в войне с Киевом и Кличко Зеленский и выиграет временно тактически, то стратегически он уже проиграл. Как в свое время Янукович, который наивно поверил, что он "усмирил" Киев", - прогнозирует Корнейчук.

Законопроект о столице №2143-3 был подан в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа" и принят в первом чтении еще в 2019 году. Он получил многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления ВР по поводу нарушения конституционных норм. Также появилась информация, что негативные выводы готовит Венецианская комиссия, в которую направил текст законопроекта мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко. Тем не менее власти планируют принять этот антиконституционный законопроект уже до конца нынешней парламентской сессии.