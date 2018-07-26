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пятница, 27 июля 2018 19:48

Пенсионная диверсия: эксперт подозревает заговор против правительства

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Пенсионная диверсия: эксперт подозревает заговор против правительства
Избиратели могут оценивать Владимира Гройсмана только по работе правительства. Фото: pravda.com.ua

Невыплата пенсий сильно бьет по репутации правительства и лично премьер-министра Владимира Гройсмана, снижая его шансы на выборах в Верховную Раду.

Об этом заявил политолог Петр Олещук в эфире "112 Украина".

"У невыплат пенсий может быть две версии. Первая - конспирологическая, что в этом есть какой-то заговор против правительства. Это такая пенсионная диверсия. Либо речь идет о неотлаженную работу соответствующих органов. Это так же косвенно бьет по правительству.

Эти вопросы надо решать. Не представляю разрушительную силу для правительства и власти от перспектив невыплаты пенсий ближе к выборам. Тем более, если это будет системное явление", - подчеркнул Олещук.

Формат участия Гройсмана в выборах трудно прогнозировать, отметил эксперт.

"Он лишь заявил, что в выборах парламентских участие братья будет. Быть идти с собственной командой. В такой ситуации единственный ресурс премьер-министра - это успешная работа правительства. Ее оценивают по таким вещам, как выплата пенсий, индексация и т.д.", - констатировал Олещук.

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В июле по Украине произошла задержка в выплате пенсий. В Пенсионном фонде объяснили, что причина заключается в "кассовом разрыве поступлений от единого социального взноса".

Министерство финансов полностью профинансировало расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий. А премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в Пенсионном фонде.

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27
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