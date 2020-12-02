Пели не гимн, а молитву - скандал на Закарпатье

Венгерское посольство прокомментировал скандал с местными депутаты. Фото:pixabay

Во время принятия присяги депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины распевали не национальный гимн Венгрии, а молитву венгров.

Об этом венгерское посольство сообщило "Европейской правде".

"Выяснилось, что лицо, сделавшее запись и опубликовала его с очевидно недоброжелательной целью, является членом семьи политика, который потерпел поражение на выборах. Оно намеренно не записало государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии.Только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии ", - говорится в заявлении.

Посольство объясняет, что эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерских национальных цветов - красно-бело-зеленого. Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине.

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Издание отмечает, что гимн, "которому несколько сотен лет", написанный в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.

Венгерское посольство ссылается на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению. Десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинной идентичности будет беспрепятственно продолжаться в Украине ", - отметили в сообщении.

Депутаты Сюртивской объединенной территориальной общины с головой ОТГ после присяги якобы пели венгерский гимн. На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября - в День достоинства и свободы. Служба безопасности Украины проверяет информацию.