Печерский суд стал бастионом защиты незаконных действий власти - адвокат Головань

Адвокат Игорь Головань: "Музей Гончара стал ареной большой юридической борьбы власти против оппозиции"

Музей Гончара стал ареной юридической войны, которую власти объявили оппозиции.

Об этом заявил адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань, комментируя очередное решение Печерского суда об аресте картин.

Он отметил, что противоправные действия силовиков, которые уже доказаны в других судах, не расследуются должным образом, вместо этого решения в пользу ГБР, которые "прикрывают" незаконные действия силовиков, Печерский суд принимает очень быстро.

"Мы сейчас во дворе Музея Гончара, который стал ареной большой юридической борьбы власти против оппозиции. В свое время была позорная история с захватом музея, с незаконным обыском арестом коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко. Мы знаем, что даже Печерский суд не признал этот обыск законным. Отказал прокуратуре и следователям ГБР в предоставлении разрешения на этот обыск. А кроме того, поскольку арест на картины было все же наложен, 27 июля этого года Киевский апелляционный суд отменил решение суда об аресте картин", - напомнил Головань.

"Единственным вариантом в этом случае может быть привлечение к установленной законом ответственности тех людей, которые принимали участие в этой позорной истории с захватом Музея Гончара, с захватом коллекции картин, с избиением журналистов и депутатов с препятствием деятельности журналистов и депутатов. То есть все эти люди - работники ГБР и прокуратуры, которые принимали в этом участие, должны быть и будут привлечены к уголовной ответственности", - отмечает адвокат.

"Но вместо того прокуратура, как это обычно уже сейчас, снова обратилась к своему любимому Печерскому суду, и с нарушением всех процессуальных законов и материальных законов 10 августа Печерский суд повторно издал постановление о наложении ареста на коллекцию картин Петра Порошенко, которая сейчас выставлена ​​в этом музее", - сообщил Головань.

"ГБР любой ценой пытается оставаться под зонтиком определенной группы судей Печерского суда, которые буквального готовы на все. Для примера - эти решения относительно незаконного ареста картин выносятся в течение нескольких дней, а вот обжалования бездействия прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности лиц, принимавших участие в незаконном обыске, в избиении журналистов - они не спешат и откладывают заседания на октябрь этого года", - отмечает Головань.

"Печерский суд в нашем случае выступает неким бастионом защиты незаконных действий власти. Думаем, потому, что так их просят из властных кабинетов, в том числе из Офиса президента", - говорит адвокат.

"Очевидно, что целью этого повторного ареста является попытка предоставить какой-либо вид законности этим действиям относительно незаконного обыска и защитить от ответственности, прикрыть следователей и тех прокуроров, которые организовали незаконный обыск. Конечно, все это закончится тем, чем закончилось в прошлый раз - арест будет отменен, производство будет закрыто, а виновные будут привлечены к ответственности", - убежден адвокат Порошенко.