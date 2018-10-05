Патриарха Варфоломея ждут в Верховной Раде

Экзархи передали спикеру приветствия и благословения от патриарха. Фото: АР

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, в частности, выступить в парламенте.

Приглашение он передал через экзархов Вселенского патриархата в Украине - архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу, когда мы часами проговаривали возможность предоставления томоса. Хочу передать свое приглашение всесвятейшему патриарху в Украину, выступить в Верховной Раде. Уверен, это был бы очень большой знак и символ для Украины и Верховной Рады. Прошу передать это мое приглашение. Верим и надеемся, что решение о томосе сможем получить уже до конца этого года", - сказал Пурубий.

Экзархи передали спикеру приветствия и благословения от патриарха.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии. Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии новой украинской церкви. Заседание Синода, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на октябрь. В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.