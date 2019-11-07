Пашинскому грозит опасность - суд

Пашинский находится под арестом с 7 октября. Фото: УНІАН

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского не могут доставить на допрос в Святошинский районный суд города Киева по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года. Причина - он относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

"Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает "5 канал"

7 ноября Пашинского должны были допросить в суде.

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Также суд решил, что допрос проведут в режиме видеоконференции из помещения изолятора. Но персонал изолятора сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам.

Допрос Пашинского запланирован на 21 ноября.

Сегодня также должны допросить экс-главу СБУ Валентина Наливайченко.

Суд взял нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря. Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу в 2016-м. Решение приняли 7 октября.