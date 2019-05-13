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понедельник, 13 мая 2019 13:02

Парубий обратился к комитету со срочным "языковым" заданием

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Парубий обратился к комитету со срочным &quot;языковым&quot; заданием
В парламенте зарегистрированы 4 постановления об отмене закона. Фото: Westnews.info

Спикер парламента Андрей Парубий призвал регламентный комитет рассмотреть постановления об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

На этом председатель ВР акцентировал на заседании согласительного совета.

"Я обращаюсь к регламентному комитету с просьбой и обращением безотлагательно рассмотреть все постановления, поступившие в аппарат Верховной Рады и регламентный комитет, чтобы мы завтра безотлагательно смогли отклонить все эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал Парубий.

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25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"За" проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них — вся фракция "Оппозиционного блока".

В парламенте зарегистрированы 4 постановления об отмене закона об украинском языке. После их отмены председатель ВР сможет подписать закон.

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Дата
13
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