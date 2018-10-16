Парубий о неприкосновенности Вилкула и Колесникова: Сегодня - последний день

Вилкул и Колесников в прошлом были топ-менеджерами предприятий бизнесмена Рината Ахметова. Фото из открытых источников

Сегодня Верховная Рада рассмотрит представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Этот вопрос на согласительном совете поднял глава ВР Андрей Парубий.

"На прошлой неделе комитет по вопросам регламента принял решение о вынесении в зал вопроса снятия неприкосновенности из Вилкула и Колесникова. Согласно регламенту, Верховная Рада не позднее чем через 7 дней должна эти вопросы рассмотреть на своем пленарном заседании. Сегодня - крайний срок. Предлагаю в начале нашей работы перейти к рассмотрению двух вопросов о снятии неприкосновенности", - сказал спикер.

Речь идет лишь о снятии неприкосновенности с нардепов, дать разрешение на арест ГПУ не просила.

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Александру Вилкулу вменяют, что в качестве экс-главы Днепропетровской ОГА он подписал распоряжение, которым заменил назначение земель из сельскохозяйственного на промышленное. Этими действиями он нанес государству ущерб более чем 5 млн грн и уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения. Дмитрия Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. м2.