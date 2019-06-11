Парубий не показал суду, кто был в коалиции

Глава Верховной рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016-го.

Об этом заявил судья-докладчик по делу Виктор Кривенко, сообщает "РБК-Україна"

Кривенко отметил, что КСУ направил письмо главе парламента, в котором просил предоставить список.

"Председатель Верховной Рады предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций "Самопоміч", фракции Радикальна партія и политической партии объединения "Батьківщина", материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ", - сказал он.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го.

Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.