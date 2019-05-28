Парубий дал неотложное задание

Избирательный кодекс нужно принять безотлагательно, говорит спикер. Фото: Николай Белокопытов, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий просит комитет безотлагательно рассмотреть Избирательный кодекс и вынести его на голосование.

Об этом он заявил на утреннем заседании во вторник.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - сказал спикер.

"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых", - добавил он.

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В ноябре 2017 парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. С тех пор Верховная Рада должна принять документ во втором чтении и в целом.