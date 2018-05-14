Парубий дал безотлагательное поручение по Антикоррупционному суду

Законопроект об Антикоррупционном суде вынесут во втором чтении на следующей неделе. Фото: prm.ua

До среды, 16 мая, комитет по вопросам правовой политики должен предоставить парламенту подготовленный законопроект об Антикоррупционном суде.

Соответствующее распоряжение дал спикер Андрей Парубий на согласительном совете 14 мая.

"Слишком затянулся вопрос подготовки закона об Антикоррупционном суде. Поэтому сейчас даю поручение комитету по вопросам правовой политики, чтобы безотлагательно - уже в эту среду - был завершен обзор всех поправок по Антикоррупционному суду и на следующей неделе чтобы мы перешли к его рассмотрению", - сказал Парубий.

Он отметил, что это вопрос сотрудничества Украины с международными партнерами.

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1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата. Законопроект должен пройти второе чтение.