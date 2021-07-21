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среда, 21 июля 2021 13:05

Партия Зеленского выиграла выборы
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Зеленский в штабе партии, Киев, 21 июля 2019 года.
Фото: "Радіо Свобода"
"Слуги народа" получили большинство.
Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, 9 июня 2019 года.

Два года назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Очередные были запланированы на 27 октября, но президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия ВР восьмого созыва.

В выборах участвовали 22 партии.

Явка избирателей в день голосования показала исторический антирекорд. По данным ЦИК на 20:00 она составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине. Наибольшей была на выборах в 1994 году - 75,6%.

Через пять дней, 26 июля, ЦИК обработала 100% протоколов по многомандатному избирательному округу.

Автор: "Радіо Свобода"
  Зеленский в штабе партии, Киев, 21 июля 2019 года.
Зеленский в штабе партии, Киев, 21 июля 2019 года.

Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом проходной барьер в 5% преодолели пять партий.

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В ВР вернулся 81 нардеп предыдущего созыва (40 по спискам партий и 41 по мажоритарке).

Средний возраст депутатов - 41 год.

Сейчас в парламенте - 421 нардеп. 243 - фракция "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие" и 20 внефракционных.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня этого года, то за "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором, сообщали социологи.

За два года не вырастили ни одного политического лица

"За два года жизнь не улучшилась, за это несет ответственность власть в частности. К тому же в "Слуге народа" постоянно происходят скандалы, это влияет на рейтинг", - говорит в комментарии Gazeta.ua политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Когда кричишь на каждом шагу, что у тебя монобольшинство, хотя его де-факто не существует, то за все несешь ответственность.

Если бы осенью состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, то результат "Слуги народа" был бы еще меньше. Разумков может создать свою политсилу. Кличко давят, а доверие к нему у киевлян больше, чем к Зеленскому.

В 2019 году "слуги" шли на выборы "За все хорошее против всего плохого". А как правящая партия с такой программой не выиграешь выборы", - говорит политтехнолог.

"Слуга народа" - это партия Зеленского, говорит эксперт.

"Не будет Зеленского - не будет и партии. И ни одного лица, которое даже примерно похоже на Зеленского, партия так и не вырастила.

Единственное лицо в партии, имеющее самостоятельность и какую-то выраженную артикуляцию политических взглядов, это Разумков. От которого они хотят избавиться осенью", - говорит Алексей Голобуцкий.

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Дата
21
июля

Партия Зеленского выиграла выборы

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