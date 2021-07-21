Партия Зеленского выиграла выборы

Два года назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
Очередные были запланированы на 27 октября, но президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия ВР восьмого созыва.
В выборах участвовали 22 партии.
Явка избирателей в день голосования показала исторический антирекорд. По данным ЦИК на 20:00 она составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине. Наибольшей была на выборах в 1994 году - 75,6%.
Через пять дней, 26 июля, ЦИК обработала 100% протоколов по многомандатному избирательному округу.
Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом проходной барьер в 5% преодолели пять партий.
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В ВР вернулся 81 нардеп предыдущего созыва (40 по спискам партий и 41 по мажоритарке).
Средний возраст депутатов - 41 год.
Сейчас в парламенте - 421 нардеп. 243 - фракция "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие" и 20 внефракционных.
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня этого года, то за "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором, сообщали социологи.
За два года не вырастили ни одного политического лица
"За два года жизнь не улучшилась, за это несет ответственность власть в частности. К тому же в "Слуге народа" постоянно происходят скандалы, это влияет на рейтинг", - говорит в комментарии Gazeta.ua политтехнолог Алексей Голобуцкий.
"Когда кричишь на каждом шагу, что у тебя монобольшинство, хотя его де-факто не существует, то за все несешь ответственность.
Если бы осенью состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, то результат "Слуги народа" был бы еще меньше. Разумков может создать свою политсилу. Кличко давят, а доверие к нему у киевлян больше, чем к Зеленскому.
В 2019 году "слуги" шли на выборы "За все хорошее против всего плохого". А как правящая партия с такой программой не выиграешь выборы", - говорит политтехнолог.
"Слуга народа" - это партия Зеленского, говорит эксперт.
"Не будет Зеленского - не будет и партии. И ни одного лица, которое даже примерно похоже на Зеленского, партия так и не вырастила.
Единственное лицо в партии, имеющее самостоятельность и какую-то выраженную артикуляцию политических взглядов, это Разумков. От которого они хотят избавиться осенью", - говорит Алексей Голобуцкий.
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