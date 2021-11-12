Партия Зеленского собирает съезд

"Слуги" рассмотрят смену руководства партии. Фото: sluga-narodu.com

На следующей неделе президентская партия "Слуга народа" проведет съезд.

Об этом в пятницу сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.

Съезд состоится в понедельник, 15 ноября. На нем рассмотрят вопрос ротации руководства партии.

"Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений", – сообщила.

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Последний раз "Слуга народа" проводила съезд в марте этого года, в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Тогда президент Владимир Зеленский заявлял об "очищении команды от засланных казачков и случайных людей".

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа". До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший список нардепов в свое межфракционное объединение. Претендентом на председателя "Слуги народа" называют нардепку Елену Шуляк.