Партия Зеленского собирает съезд

На следующей неделе президентская партия "Слуга народа" проведет съезд.
Об этом в пятницу сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.
Съезд состоится в понедельник, 15 ноября. На нем рассмотрят вопрос ротации руководства партии.
"Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений", – сообщила.
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Последний раз "Слуга народа" проводила съезд в марте этого года, в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Тогда президент Владимир Зеленский заявлял об "очищении команды от засланных казачков и случайных людей".
8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа".
До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший список нардепов в свое межфракционное объединение.
Претендентом на председателя "Слуги народа" называют нардепку Елену Шуляк.
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