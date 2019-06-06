Партия Зеленского соберется на съезд в ботаническом саду

Партия "Слуга народа" анонсировала съезд. Его проведут в столичном ботаническом саду.

Съезд начнется 8 июня в 12:00. На нем обнародуют и утвердят список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатных округах, - сообщили в пресс-службе партии.

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В каком режиме в этот день будет работать ботсад, неизвестно.

На сайте партии "Слуга народа" зарегистрировалось более 3,5 тыс. желающих стать кандидатами в народные депутаты от этой политической силы в мажоритарных округах.