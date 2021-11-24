Партия Зеленского объявила бойкот каналам олигарха Ахметова - заявление

Ахметов шантажирует Украину, заявили в "Слуге народа". Фото: u24.ua

В среду, 24 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" распространили в Facebook совместное заявление об олигархическом шантаже со стороны телеканалов Рината Ахметова.

Также заявление опубликовала представитель партии "СН" Юлия Палийчук.

"В последние месяцы телеканалы "Украина 24" и "Украина" превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - сказано в тексте.

Журналистов используют для шантажа государства и общества для лоббирования деловых и политических интересов собственников, заявили депутаты.

"Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные обвинения тех, кто мешает олигарху, манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента", - сообщили они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На телеканале Ахметова пробили дно в стиле роспропаганды

По словам "слуг", происходит "попытка сохранить статус-кво".

"Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии - все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества", - сказано также в заявлении.

В партии заявили, что инициированный президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон "лишит возможности скупать политиков".

"Сегодня наша команда приняла совместное решение - игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества.

Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там невозможно", - сказано.

Партия сообщила, что пересмотрит свое решение, "когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

Ранее СМИ сообщили, что телеканал Ахметова "Украина 24" агитирует за экс-спикера Дмитрия Разумкова и против олигарха могут ввести санкции. Олигарх отрицает ухудшение отношений с президентом Зеленским. Ринат Ахметов - самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд.