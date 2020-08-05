Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПзЖ. Фото: ukrinform.ua

В партии "Слуга народа" объявили о планах создать ситуативное сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа - За жизнь" после местных выборов. Вроде такого развития событий хотят их избиратели.

Об этом со ссылкой на источник в политсиле сообщает "Бабель".

По его словам, после выборов "слуги" будут сотрудничать с ОПЗЖ ситуативно.

"У них, в отличие от" Голоса" и "ЕС", нет идеологических требований - они абсолютно прагматичны и понятны", - рассказал представитель "Слуги народа".

По информации издания, ранее "Слуга народа" провела соцопрос. Спрашивали мнение своих избирателей, с какой из партий после выборов они хотят, чтобы СН создали коалицию в местных советах.

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По данным этого опроса, 50% ответили, что не против сотрудничества с ОПЗЖ, а 37% не хотят коалиции ни с одной из партий. Часть избирателей также поддерживают коалицию с "Батькивщиной".

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию президентской партии "Слуга народа". В ОАСК отмечают, что сейчас решают, открывать ли производство по этому иску.