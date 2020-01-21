Партия "Голос" заявила о нападении на их активистку

Активная деятельность Кравчук началась в 2018 году. Фото: www.facebook.com/golosrivne

Политическая партия "Голос" заявила, что неизвестный напал на их активистку Ольгу Кравчук, которая борется с произволом в больнице на Ровенщине.

Нападение произошло около 21:00 18 января, когда женщина была со своим 2-летним ребенком, об этом сообщили на странице "Голос. Ровненская область" в Facebook.

"Девушка уже давно борется с произволом в городской больнице Вараша ДЗ СМЧС 3 -поборами, очередями в женской консультации, неэффективным использованием средств и т.д.", - говорится в сообщении.

Активистка рассказала, что, когда закрывала дверь в квартиру, к ней ворвался неизвестный мужчина, взял ее за шею и потребовал удалить в течение часа группу в вайбере, где она и другие люди писали о произволе в больнице. Мужчина угрожал вернуться, если женщина не выполнит его требования.

По словам Кравчук, ее ребенок начал сильно плакать, неизвестный этого испугался и убежал. После женщина удалила группу и рассказала о том, что произошло, в сети.

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Активная деятельность Кравчук началась в 2018 году, когда врачи отказались лечить ее ребенка. Женщина создала группу в вайбере, где пациенты присылали фото чеков, списки лекарств и медицинских средств, рассказывали о фактах вымогательства средств. Также Кравчук писала об этом произволе в Facebook.

В партии заявили, что злоумышленники, причастные к нападению, должны отвечать перед законом. Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская будет обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

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