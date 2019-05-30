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Партия "Голос" вырывается в лидеры, но в Раду не проходит - опрос

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Партия &quot;Голос&quot; вырывается в лидеры, но в Раду не проходит - опрос
По результатам опроса, только 4 партии преодолевают 5% барьер. Фото: igu.org.ua

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге электоральных симпатий.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Института анализа и прогнозирования, которые на брифинге озвучил его директор Юрий Лесничий.

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, за "Слугу народа" проголосовали бы 38,8% опрошенных из тех, кто определился.

Вторую позицию заняла "Оппозиционная платформа - За жизнь" - ей готовы отдать голоса 12,4% украинцев.

За партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" планируют проголосовать 8,9%. За "Батькивщину" - 8,3%.

4,7% опрошенных выразили поддержку политсиле Игоря Смешко "Сила и честь". Святослава Вакарчука и его партию "Голос" планируют поддержать 4,5%.

"Наш опрос совпал со стартом презентации проекта Святослава Вакарчука. Он показал результат 4,5 среди тех, кто будет голосовать. Сразу вырвался в лидеры гонки. Несмотря на то, что он не достает до 5% проходных, мы его выделили в условную группу партийных проектов, которые имеют шанс попасть в следующий парламент", - сказал Лесничий.

Опрос проводился с 21 по 29 мая в 24 областях и Киеве.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 5% голосов.

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