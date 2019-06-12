Партия "Голос" выполнит любое решение суда относительно роспуска ВР

Вакарчук о роспуске Рады. Фото с открытых источников.

Партия "Голос" выполнит любое решение Конституционного суда Украины о роспуске Верховной Рады.

Лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что после президентских выборов "старая Верховная Рада перестала быть местом, выражает волю народа Украины", и она должна как можно быстрее отойти в прошлое, передает ТСН.

"Еще три месяца старой Верховной Рады - это еще три месяца жизни по старым правилам. Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду - изменим жизнь каждого украинском", - сказал Вакарчук.

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Рада уже получила свою оценку от общества, есть серьезный запрос на обновление парламента. Указ президента о роспуске законно и логично, заявил политический эксперт Арсений Пушкаренко.