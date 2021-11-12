Партия "Голос" себя похоронила, стыдно за Рудык - председатель "Опоры"

Айвазовская напомнила о 2004 годе и фальсификации. Фото: Facebook.com/olga.ajvazovska

Партия "Голос" действовала в интересах местной власти на выборах мэра Харькова, где состоялись фальсификации.

Об этом заявила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Испанский стыд, это о партии Голос, похоронившей себя не только внутренними раздорами, но и "активным" участием в выборах, где они не способны предложить кандидатов, однако, очень активно ведут борьбу за конечный результат в пользу преимущественно власти", - написала наблюдательница в Facebook

По словам Айвазовской, в 87-м избирательном округе и в Харьковской городской ТИК должности председателей комиссий занимали представители "Голоса".

"Мне очень стыдно за вас, Кира Рудык (председатель партии "Голос". - Gazeta.ua), потому что такие действия со стороны партии убивают надежду у граждан больше, чем действия политиков условно старой формации.

Вместо того, чтобы умолчать, когда есть очевидные разногласия в протоколах комиссий, подтертые и измененные данные, они имеют наглость еще нападать на наблюдателей неправительственной организации и обвинять их в имитации процесса?" - заявила председатель "Опоры" и сообщила, что впереди в публичном пространстве будут расследования и "интересные материалы".

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"Потому что все шито настолько белыми нитками, что это демонстрирует исключительно чувство полной безнаказанности.

Для нас не стоит вопрос, сколько протоколов сфальсифицировано и на какое количество голосов, потому что в следующий раз их будут не сотни и тысячи, а сотни тысяч. Страна не переживет еще раз 2004 год, поэтому к этой практике нельзя допускать, как нельзя замалчивать ее на любом уровне. Мне стыдно за вас, но я горжусь своими коллегами, которые в условиях давления и неблагоприятных обстоятельств сделали максимум возможного", - заявила Айвазовская.

11 ноября Харьковская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром Харькова. Наблюдатели "Опоры" сообщили о фальсификациях протоколов. Обращались в суд, но им в удовлетворении исков отказали. Также "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей. 31 октября в Харькове проходили выборы мэра. 1 ноября Терехова объявили победителем с результатом 50,66%.