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четверг, 17 июня 2021 10:59

Партия "Голос" сделала заявление

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Партия &quot;Голос&quot; сделала заявление
Репутации партии нанесен большой вред, говорится в заявлении. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" переживает непростое время. Сложившуюся ситуацию решат на съезде в июле. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в четверг.

"На этом съезде мы поставим точку в этом внутреннем кризисе и будем двигаться дальше", - сказано.

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Также в заявлении говорится о "системной кампании в СМИ по дискредитации руководства партии".

"В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой вред". - сообщается.

"Начало истории "Голоса" связано с парламентскими выборами 2019 года и лидерством Вакарчука. Именно в тот период команда единомышленников пришла в парламент с целью сделать Украину современной. Романтические надежды, что 20 человек способны свернуть горы, вдохновляли на плодотворную работу" , - пишут в партии.

Ранее пятеро народных депутатов "Голоса", в частности председатель партии Кира Рудык и председатель фракции Ярослав Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве.

16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие Железняку.

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