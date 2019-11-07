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четверг, 07 ноября 2019 13:02

Партия "ЕС" обвинила власть в построении в Украине режима путинского типа

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Партия &quot;ЕС&quot; обвинила власть в построении в Украине режима путинского типа
Партия №Европейская солидарность": "Обыски в офисе "Прямого канала" - наступление на свободу слова". Фото: YouTube

Обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем "Прямого канала" являются частью плана власти по наступлению на свободу слова.

Об этом заявили в партии пятого президента Петра Порошенко "Европейской солидарности".

"После намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию" власть начала действовать. "Прямой канал" остается одним из немногих средств массовой информации, который не рассказывает о действующем президенте только положительные вещи", - говорится в заявлении политсилы.

В "ЕС" уверяют, что к подобным средствам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича.

"Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны - построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшенство уже поставило под контроль президента Владимира Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - убеждены в Порошенко.

"Европейская солидарность" также заверила, что планирует обратиться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского толка авторитарной политики.

Ранее журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагала политику секс, расписывала подробности и тарифы. После этого Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы поймать журналистов.

В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.

Впоследствии Яременко обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

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