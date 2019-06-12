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четверг, 13 июня 2019 00:10

Партия "Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов на проход в Верховную Раду

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Партия &quot;Батькивщина&quot; объявила список из 50 кандидатов на проход в Верховную Раду
Батькивщина объявила список депутатов в Верховную Раду. Фото: Радио Свобода

Политическая партия "Батькивщина" обнародовала имена первых 50-ти кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В первой десятке, как и сообщалось, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", нардеп Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, нардепы Сергей Соболев, Елена Кондратюк и Иван Кириленко, экс-нардеп Андрей Кожемякин, нардепы Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.

В предвыборный список Батькивщины также вошли:

11. Абдуллин Александр Рафкатович

12. Крулько Иван Иванович

13. Лабунская Анжелика Викторовна

14. Бондарев Константин Анатольевич

15. Цимбалюк Михаил Михайлович

16. Данилов Виталий Богданович

17. Белькова Ольга Валентиновна

18. Кучеренко Алексей Юрьевич

19. Николаенко Андрей Иванович

20. Волынец Михаил Якович

21. Пузийчук Андрей Викторович

22. Шкрум Алена Ивановна

23. Кабаченко Владимир

24. Ивченко Вадим Евгеньевич

25. Евтушок Сергей Николаевич

26. Соколов Михаил Владимирович

27. Лукашук Богдан Олегович

28. Ливинский Михаил Александрович

29. Черноиваненко Александр Анатольевич

30. Лубкивский Маркиян Романович

31. Митрофанський Сергей Владимирович

32. Рябчин Алексей Михайлович

33. Гладий Василий Иванович

34. Куюмчан Мгер Санасарович

35. Тихонов Николай Викторович

36. Бондарук Валерий Анатольевич

37. Кужель Александра Владимировна

38. Радковский Олег Владимирович

39. Тренкин Юрий Васильевич

40. Курах Иван Ильич

41. Веригина Ирина Константиновна

42. Слипченко Николай Викторович

43. Гогунский Екатерина Андреевна

44. Олейник Виктор Степанович

45. Подгорный Сергей Петрович

46. ​​Шустик Елена Юрьевна

47. Боднар-Петровская Ольга Борисовна

48. Павловский Андрей Михайлович

49. Томич Иван Федорович

50. Приходько Екатерина Степановна

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Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

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