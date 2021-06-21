Партии собрали более 2 млрд грн - кто больше всех

Партии и их региональные ячейки в прошлом году получили 2 млрд 69 млн грн финансирования. Львиная доля поступлений - частные взносы, собранные накануне и во время местных выборов, сообщило движение "Чесно"

В 2020 году пять партий получили из госбюджета 213 млн на уставную деятельность и 467,3 млн компенсации расходов на предвыборную кампанию (выборы в Верховную Раду 2019). Поэтому с более 2 млрд поступлений, 680 млн - государственные средства. Еще 1,4 млрд грн - взносы.

Больше всего средств собрали "Слуга народа", "Пропозиция", "За будущее", "Европейская солидарность" и "Удар".

Совокупные "доходы" президентской партии превышают 445 млн, из которых 185 млн - бюджетные средства (70 млн госфинансирования и почти 115 млн компенсации за избирательную кампанию).

Существенно уступает "слугам" "ЕС". Доход партии в 2020 году составляет 262 млн, из которых 122 млн - взносы.

Среди партий, которые выдвигали кандидатов только в одной области, высокие финансовые показатели у Блока Кернеса (Харьковская область), "За конкретные дела" (Хмельницкая) и Блока Вилкула (Днепропетровская).

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Скорее всего, данные финотчетности не полные.

Общая сумма поступлений в 2020 году может превышать 2 млрд грн. Обнародованные Государственной налоговой службой данные содержат отчеты менее 3 тыс. юридических лиц партий (с ячейками), тогда как статус юрлица имеют 7,2 тыс. ячеек.

Данные налоговиков не содержат отчетов значительной части центральных ячеек партий. "Честно" обнаружил лишь 204 центральные партийные отчеты, тогда как в Украине зарегистрировано около 370-380 партий. Часть из них существует на бумаге.

В 2021 году из государственного бюджета выделили 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.