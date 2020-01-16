Парнас рассказал, почему Трамп отменил визит в Польшу

Трамп должен был приехать в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны. Фото: storage1a.censor.net

Президент США Дональд Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу.

На самом деле он сделал это, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского, об этом заявил соратник личного адвоката президента Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, потому Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление о расследовании по Байдена ", - рассказал Лев Парнас.

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Трамп должен был приехать в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны. 1 сентября, согласно планам, должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Трамп отменил поездку, назвав причиной ураган, который приближается к Флориде.

Вместо Трампа в Варшаву улетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. Парнас говорит, что Трамп уполномочил Пенса сказать Владимиру Зеленскому, что он должен заявить о расследовании по Джо Байдена, политического оппонента Трампа.

По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.

За словами Льва Парнаса, Дональд Трамп "точно знал, что происходит" с попытками оказать давление на Украину. Его целью было найти инициативу для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.