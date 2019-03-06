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среда, 06 марта 2019 05:48

Парламенты всего мира почти на четверть состоят из женщин

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Парламенты всего мира почти на четверть состоят из женщин
Почти четверть всех парламентов мира - это женщины. Фото: Голос

Международный парламентский союз (МПС) заявил, что 24,3% всех законодателей, работающих в национальных парламентах по всему миру, составляют женщины, после того как в 2018 году был достигнут более значительный прогресс в достижении гендерного равенства.

МПС, который был основан в 1889 году и является одной из старейших международных организаций в мире, на протяжении десятилетий отслеживал число женщин, избранных в национальные законодательные органы, сообщает AFP.

В 1995 году только 11,3% парламентариев мира составляли женщины, и эта цифра выросла на 18,3% в 2008 году и достигла 24,3% в прошлом году, согласно данным в последнем отчете МПС.

Тем не менее, рост в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года составил всего 1%.

Обе Америки и Европа продолжают лидировать в представительстве женщин в парламенте, а Ближний Восток и Северная Африка отстают больше всего.

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Несмотря на достигнутый прогресс, женщины во многих странах мира по-прежнему сталкиваются с дискриминационными законами и правилами на каждом этапе своей трудовой жизни. Проблемы есть и у Украины – такие, как, скажем, с трудоустройством и равным уровнем зарплат. Об этом свидетельствует новый отчет Всемирного банка "Женщины, бизнес и право 2019", в котором представлен индекс гендерной дискриминации в 187 странах за последние десять лет.

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