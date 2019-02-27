Парламент запланировал рассмотрение 4 вопросов (онлайн)

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах. Фото: УНИАН

Верховная Рада сегодня намерена рассмотреть законопроект "О медиации".

В зале зарегистрировались 337 народных депутатов.

Работу парламентарии начнут из рассмотрения в первом чтении проекта изменений в статью закона об образовании. Им предлагают разрешить детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе в вуз наравне с детьми-сиротами.

После этого на повестке дня стоит ратификация соглашения с Катаром об избежании двойного налогообложения.

Далее по плану - второе чтение законопроекта о медиации.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение проекта постановления "О проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" на 3 июля 2019 года".

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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