Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов

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Президент Владимир Зеленский абсолютно развращен властью. Об этом в интервью Gazeta.ua cказал Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги".

"Два с половиной года назад он неожиданно получил монополию на власть. Одно дело быть популярным президентом, назначить друга председателем СБУ, генпрокурора. А другое - получить полное влияние на Верховную Раду, которая назначает все другие лица во власти. Монополию во власти мудрый человек сбалансировал бы предохранителями, чтобы мог понимать - когда ее заносит. К сожалению, сейчас чуть ли не единственными балансирами во власти начали выступать отдельные представители "Слуги народа". В парламенте какое-то время эту роль играли депутаты группы Коломойского. Срывали определенные голосования. Но нашли понимание и больше нет сопротивления. Позже балансиром был Разумков, был определенным тормозом для бешеного принтера турборежима", - добавил он.

По словам Николова, в дальнейшем президент может делать что угодно.

"Это невероятно циничное оправдание Зеленским нардепа Александра Трухина - важное событие. Когда его упрекнули, что в пьяной ДТП с ним пострадали шесть человек, то президент пожал плечами и ответил: "Так никого же не убили". Полстраны стоит на ушах, что в ДТП фигурировал его пьяный нардеп, а ему все равно. Так сколько людей надо убить, чтобы привлечь внимание Зеленского? Здесь должно быть уголовное наказание. К сожалению, наши правоохранительные органы выполняют указания первых лиц государства. Зеленский - циник. Пацанские правила поведения ставит выше норм морали и юридических, - отметил Николов.