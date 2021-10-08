Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов

 
Ексклюзивы
1/5
Пикассо, Малевич и 149-летний завод - чем впечатляет знаменитая Пархомовка
Пикассо, Малевич и 149-летний завод - чем впечатляет знаменитая Пархомовка
Просмотров: 261
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1449
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 414
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1539
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4095
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1188
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
4
6
4
5
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 666
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 441
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 819
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2106
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 36
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 18:25

Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов

  Комментировать
Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов
Фото:GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский абсолютно развращен властью. Об этом в интервью Gazeta.ua cказал Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги".

"Два с половиной года назад он неожиданно получил монополию на власть. Одно дело быть популярным президентом, назначить друга председателем СБУ, генпрокурора. А другое - получить полное влияние на Верховную Раду, которая назначает все другие лица во власти. Монополию во власти мудрый человек сбалансировал бы предохранителями, чтобы мог понимать - когда ее заносит. К сожалению, сейчас чуть ли не единственными балансирами во власти начали выступать отдельные представители "Слуги народа". В парламенте какое-то время эту роль играли депутаты группы Коломойского. Срывали определенные голосования. Но нашли понимание и больше нет сопротивления. Позже балансиром был Разумков, был определенным тормозом для бешеного принтера турборежима", - добавил он.

По словам Николова, в дальнейшем президент может делать что угодно.

"Это невероятно циничное оправдание Зеленским нардепа Александра Трухина - важное событие. Когда его упрекнули, что в пьяной ДТП с ним пострадали шесть человек, то президент пожал плечами и ответил: "Так никого же не убили". Полстраны стоит на ушах, что в ДТП фигурировал его пьяный нардеп, а ему все равно. Так сколько людей надо убить, чтобы привлечь внимание Зеленского? Здесь должно быть уголовное наказание. К сожалению, наши правоохранительные органы выполняют указания первых лиц государства. Зеленский - циник. Пацанские правила поведения ставит выше норм морали и юридических, - отметил Николов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов Просмотров: 666
Если "шавка" Путина тявкает, значит, мы все делаем правильно - Порошенко
Если "шавка" Путина тявкает, значит, мы все делаем правильно - Порошенко 1 Просмотров: 1440
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак 4 Просмотров: 2106
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко 6 Просмотров: 3816
Сейчас вы читаете новость «Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7866
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5850
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 4464
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4095
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 3132
Политика
Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн
Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн Просмотров: 108
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили 1 Просмотров: 297
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
 Просмотров: 450
Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове
Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове Просмотров: 585
Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование
Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование 1 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
11
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 8519
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть