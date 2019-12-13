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пятница, 13 декабря 2019 05:26

Озвучена стратегия повышения пенсий

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Озвучена стратегия повышения пенсий
Зеленский анонсировал стратегию повышения пенсий. Фото: 1+1

Команда Владимира Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году.

Поднять пенсии сразу всем пенсионерам Украины на значительную сумму не получится. Их в стране, по его подсчетам, – 12 миллионов человек, глава государства рассказал в эфире программы "Право на власть".

Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. Это повышение, сильное повышение, почувствуют все, – подчеркнул он.

Так, согласно анонсированной стратегии, сначала на 400 – 1100 гривен поднимут пенсии пенсионерам, которым более 80 лет. На это в 2020 году уже собираются выделить 13 миллиардов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы получить пенсию, придется работать до 63, а то и 65 лет

Затем будем поднимать по возрасту – тем, кому 75+, 70+ и так далее. Вот такой формат, – подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект о бюджете Украины на 2020 год.

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